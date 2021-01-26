إيران تسجل 6 آلاف و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 6 آلاف و420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد بلغ مليونًا و385 ألفًا و706 إصابات مؤكدة من بينها 4 آلاف و38 حالة في وضع حرج.وقالت إنه تم تسجيل 79 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 57 ألفًا و560 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفیروس بلغ مليونًا و177 ألفًا و367 متعافيًا حتى الآن.ولفتت لاري إلى أن هناك 9 ملايين و15 ألفًا و376 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء إيران حتی الآن.