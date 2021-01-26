10 ملايين جنيه لإنشاء فرع لمصلحة الدمغة بمدينة الذهب

كشف اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين عن إنشاء فرع للمصلحة بمدينة الذهب التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات بتدشينها؛ لتوفر النقل والانتقال والتأمين على مساحة في حدود 500 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه من موازنة الدولة.

وأشار "منتصر" إلى وجود مناقشات ومباحثات تدور الآن بين 6 وزراء منهم التموين والصناعة والإسكان والاستثمار والمالية بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس لإنشاء مدينة الذهب الجديدة وأنه لم يستقر بعد على المكان المناسب.

وأوضح أن مشروع مدينة الذهب من شأنه أن يرفع من المستوى المهني والاقتصادي لورش الذهب الصغيرة وصناعها، علاوة على زيادة الدخل القومي الإجمالي من وراء تصدير الذهب المصري بعد تصنيعة مشغولات ذهبية ومن ثم تحقيق قيمة مضافة للذهب لا يمكن تحقيقها عند تصديره كسبائك.