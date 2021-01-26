«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا مع نشاط للرياح وتوقعات بهطول أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدًا الأربعاء الطقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، ويسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة، فيما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.أما حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.ومن المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة (40%تقريبًا) على مناطق من (البحيرة - كفرالشيخ - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم)، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتتأثر البلاد بوجود منخفض جوى على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 11الإسكندرية 20 11وادى النطرون 22 10طنطا 22 10شبين الكوم 22 10دمنهور 21 11بلطيم 22 11مطروح 18 10السلوم 16 10سيوة 19 06بورسعيد 22 12دمياط 21 11الزقازيق 22 11المنصورة 22 10الإسماعيلية 23 10السويس 22 10العريش 23 10رفح 22 09رأس سدر 21 10نخل 21 02نويبع 23 15طابا 22 12كاترين 18 02الطور 23 10شرم الشيخ 26 14الغردقة 24 12مرسى علم 25 13الفيوم 22 07بنى سويف 22 07المنيا 22 05أسيوط 22 06سوهاج 23 06قنا 23 06الأقصر 26 07أسوان 26 08إدفو 26 08أبوسمبل 25 09الوادى الجديد 24 03شلاتين 27 15أبو رماد 27 14حلايب 25 16رأس حدربة 24 15