رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا مع نشاط للرياح وتوقعات بهطول أمطار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:31 م
أمطار
أمطار
ا ش ا
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون غدًا الأربعاء الطقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، ويسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة، فيما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح نشطة، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
ومن المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة (40%تقريبًا) على مناطق من (البحيرة - كفرالشيخ - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم)، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بوجود منخفض جوى على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
الإسكندرية 20 11
وادى النطرون 22 10
طنطا 22 10
شبين الكوم 22 10
دمنهور 21 11
بلطيم 22 11
مطروح 18 10
السلوم 16 10
سيوة 19 06
بورسعيد 22 12
دمياط 21 11
الزقازيق 22 11
المنصورة 22 10
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 10
العريش 23 10
رفح 22 09
رأس سدر 21 10
نخل 21 02
نويبع 23 15
طابا 22 12
كاترين 18 02
الطور 23 10
شرم الشيخ 26 14
الغردقة 24 12
مرسى علم 25 13
الفيوم 22 07
بنى سويف 22 07
المنيا 22 05
أسيوط 22 06
سوهاج 23 06
قنا 23 06
الأقصر 26 07
أسوان 26 08
إدفو 26 08
أبوسمبل 25 09
الوادى الجديد 24 03
شلاتين 27 15
أبو رماد 27 14
حلايب 25 16
رأس حدربة 24 15

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري