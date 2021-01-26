العراق: القبض على إرهابي بمنطقة الأعظمية شمالي بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة (11) واستخبارات فوج مغاوير الفرقة من القبض على أحد الارهابيين في حي الصليخ بقضاء الاعظمية.وأضافت أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.