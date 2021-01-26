محافظ المنوفية يلتقي بوفد من ذوي الهمم لبحث مطالبهم (صور)

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بوفد من ذوي الهمم بمكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئة والاستماع الي مطالبهم وبحث شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها وذلك من خلال لقاءاته المتعددة معهم.تناول اللقاء عدد من الملفات التي تهم ذوي الهمم وعلي رأسها إنهاء إجراءات إنشاء نادي لذوي الهمم بقرية شبراباص حيث وعدهم المحافظ باستكمال باقي الإجراءات وإزالة المعوقات لإنشاء النادي ليصبح متنفس لهم لمزاولة أنشتطهم الرياضية والثقافية.وقدم الوفد الشكر لمحافظ المنوفية علي مجهوداته الدائمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومد يد العون لذوي الهمم واهتمامه بالتواصل الدائم معهم وتلبية مطالبهم.وأكد محافظ المنوفية علي استمرار عقد لقاءات دورية مع ذوي الهمم للاستماع الي مشكلاتهم وطلباتهم ودمجهم في كافة القطاعات والفاعليات فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لضمان توفير حياة كريمة.