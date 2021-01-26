وزير الطيران: سيرنا 413 رحلة خلال أزمة كورنا لإعادة العالقين
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:04 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
بدأ الفريق محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، في إلقاء بيانه امام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال وزير الطيران المدني أن الوزارة قامت بـ 413 رحلة خلال ازمة كورونا، لإعادة كافة العالقين، مضيفا أنه تم تركيب كاميرات خاصة بقياس الحرارة في جميع المطارات.
وقال وزير الطيران المدني أن الوزارة قامت بـ 413 رحلة خلال ازمة كورونا، لإعادة كافة العالقين، مضيفا أنه تم تركيب كاميرات خاصة بقياس الحرارة في جميع المطارات.