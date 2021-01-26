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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عبير موسى: نرفض إقحام الأمن القومي في التجاذبات السياسية بتونس (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:04 م
عبير موسى
عبير موسى
نيفين أشرف
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أعربت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، عن رفضها لإقحام مجلس الأمن القومي التونسي في التجاذبات السياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد، واستخدام المجلس لأغراض سياسية، واصفة الأمر بأنه "خط أحمر وخطأ لا يغتفر من كل الأطراف".

وقالت موسى، في كلمتها اليوم الثلاثاء، خلال أعمال الجلسة العامة الخاصة بمنح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري التونسي، إن اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عُقِد أمس، هو أكبر ضربة للأمن القومي التونسي، معتبرة أنه أعطى إشارة الضوء الأخضر بأن الدولة التونسية تفككت وأن هناك نزاع مؤسسات وتوظيف سياسي لمسألة أمنية جوهرية وهو أمر مرفوض، وفق قولها.

وشددت رئيسة كتلة الدستوري الحر، على أن تغيير المنظومة السياسية اليوم يستوجب إبعاد راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان من خلال الإمضاء على عريضة سحب الثقة منه وعريضة لسحب الثقة من الحكومة أيضًا، لافتة إلى أن حصيلة عمل الحكومة التونسية خلال الأشهر الأخيرة تعد كارثية، مؤكدة أن من يعيّن الفاسدين هو الفاسد الأكبر، وذلك تعليقًا على التعديل الوزاري الأخير في تونس.

وتساءلت عن فلسفة الحكومة التونسية في الفصل والدمج، باعتبار أن الحكومة الأولى للمشيشي، قامت بدمج وزارتي الطاقة والصناعة، بينما أعادت حكومته الثانية فصلهما مرة أخرى.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى ضرورة تنوير الشعب التونسي بكافة المعطيات بالأسباب الحقيقية وراء التعديل الوزاري المقترح، والتهم الموجهة للوزراء المقالين، مشيرة إلى أنه لا وجود لأي فصل في الدستور يشرع لرئيس الحكومة التوجه للبرلمان لنيل الثقة لوزرائه تبعًا للتعديل.

وفي ختام كلمتها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عن مقاطعة الكتلة لجلسة التصويت على التعديل الوزاري المقترح، مؤكدة أنها لن تشارك فيما وصفته بمسرحية "توم وجيري"، معتبرة أن يريد الاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية عليه أن ينخرط في عريضة سحب الثقة من الحكومة التونسية وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

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