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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنوفية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:52 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
ولاء القاضى
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اعتمدت كلية الحقوق بجامعة المنوفية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي، والذي عُقد بجامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

واتخذت الكلية قرارًا بأن تبدأ الامتحانات في يوم الأحد 21-2-2021، إلى يوم الخميس 18-3-2021، للفرق الأربعة بالكلية، على أن يخوض الطلاب المتخلفون عن أداء امتحانات سابقة في نفس مواعيد الامتحانات في المادة المتخلف عنها.

وكان وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن، بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

واستعرض الوزير ما تم في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، من تقديم خطة الوزارة خلال الفترة الماضية والإنجازات التي تمت والرد على كل استفسارات السادة النواب، مشيرًا إلى نجاح الخطة المعروضة في تقديم الصورة التي تليق بالوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب وذلك في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.

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