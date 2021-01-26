إجراءات مشددة داخل ميناء الإسكندرية للوقاية من فيروس كورونا

يشهد ميناء الإسكندرية استقرارًا فى حركة تداول البضائع، كما بلغت عدد السفن المتراكية على أرصفة الميناء 34 سفينة ما بين حركة شحن وتفريغ بعد تحسن في الأحوال الجومائية.وجاء حصر إجمالى البضائع الواردة والصادرة ليصل إلى 166276 طنًا، بينما تم دخول وخروج عدد 8413 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة، إلى جانب عدد القطارات، والذى بلغ 4 قطارات بإجمالي 87 عربة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.