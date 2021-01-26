«شكري»: نتصدى لمحاولات نفاذ الإرهابيين بالصحراء الغربية.. ويجب وقف التدخل الأجنبي بليبيا

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تتفاعل بشكل إيجابي إزاء الأوضاع في ليبيا بدعم جهود المبعوثين الأمميين ودعم جهودهم للحفاظ على المؤسسات الليبية، وتحقيق مصلحة الشعب الشقيق ووقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والحفاظ على استقلاله ووحدته ودعم أراضيه والتصدي للتنظيمات الإرهابية ومواجهة أي محاولات لنفاذها إلى الصحراء الغربية، والدعوة للالتزام بالحلول السياسية بعيدا عن الحلول العسكرية.وتابع وزير الخارجية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أننا نتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل انفتاح وتقدير، وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه لا يمكن إغفال العلاقات المتنوعة مع كافة دول العالم ومنها روسيا والصين.وأوضح "شكري" أن العلاقات بين مصر ودول العالم، تستهدف تحقيق التوازن لتحقيق المصلحة المصرية، لافتا إلى أن العلاقة مع الإدارة الامريكية بوجه عام علاقة استراتيجية على مدار 4 عقود، وتستهدف تحقيق مصالح كثيرة إقليميا ودوليا موضحا انها تقوم على التعاون في كافة المجالات وأسس عدم التدخل الشأن الداخلي والمصالح المشتركة.وأضاف أن مصر دولة ذات سيادة لها القدرة على إدارة شؤونها بعيدا عن أي تدخلات خارجية والمنهج تسير عليه الدولة مع الإدارات المتعاقبة والمصلحة المشتركة تحكم هذه العلاقات، وهناك قنوات اتصال لتصحيح الأمور، ونشارك دائما في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان بجنيف.