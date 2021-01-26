رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شكري»: نتصدى لمحاولات نفاذ الإرهابيين بالصحراء الغربية.. ويجب وقف التدخل الأجنبي بليبيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:30 م
سامح شكري
سامح شكري
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تتفاعل بشكل إيجابي إزاء الأوضاع في ليبيا بدعم جهود المبعوثين الأمميين ودعم جهودهم للحفاظ على المؤسسات الليبية، وتحقيق مصلحة الشعب الشقيق ووقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والحفاظ على استقلاله ووحدته ودعم أراضيه والتصدي للتنظيمات الإرهابية ومواجهة أي محاولات لنفاذها إلى الصحراء الغربية، والدعوة للالتزام بالحلول السياسية بعيدا عن الحلول العسكرية.

وتابع وزير الخارجية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أننا نتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل انفتاح وتقدير، وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه لا يمكن إغفال العلاقات المتنوعة مع كافة دول العالم ومنها روسيا والصين.

وأوضح "شكري" أن العلاقات بين مصر ودول العالم، تستهدف تحقيق التوازن لتحقيق المصلحة المصرية، لافتا إلى أن العلاقة مع الإدارة الامريكية بوجه عام علاقة استراتيجية على مدار 4 عقود، وتستهدف تحقيق مصالح كثيرة إقليميا ودوليا موضحا انها تقوم على التعاون في كافة المجالات وأسس عدم التدخل الشأن الداخلي والمصالح المشتركة.

وأضاف أن مصر دولة ذات سيادة لها القدرة على إدارة شؤونها بعيدا عن أي تدخلات خارجية والمنهج تسير عليه الدولة مع الإدارات المتعاقبة والمصلحة المشتركة تحكم هذه العلاقات، وهناك قنوات اتصال لتصحيح الأمور، ونشارك دائما في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان بجنيف.

موضوعات متعلقة

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

هل تم تأجيل عقد امتحانات التيرم الأول بجميع الصفوف إلى مايو القادم؟

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري