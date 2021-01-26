رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد منع إقامة أسواق يومية وماشية بالغربية لمدة شهر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:56 م
أسواق
أسواق
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا، بتجديد مد منع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمدة شهر آخر، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 26 يناير، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن قرار مد وتجديد استمرار حظر إقامة الأسواق شهرًا ثانيًا جديدًا، يأتى في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين والاختلاط والتكدس بالأسواق.


وفي ذات السياق، نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبناء على تحريات الأجهزة الرقابية، حملة اليوم الثلاثاء، على المصانع المخالفة بمركز بسيون، وتم ضبط العديد من المخالفات بمصنعين.

كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، قد تلقى تقريرًا بنتائج الحملة التي أسفرت عن ضبط، صاحب مصنع لإنتاج الشكاير البلاستيك الخاصة بمصانع البويات، وذلك لإدارته مصنعًا بدون ترخيص وبدون سجل صناعي، ويستخدم في الإنتاج خامات إنتاج عبارة عن شكائر خرز بلاستيك مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، وتم التحفظ على طن خرز بلاستيك خام وكذا وزن ٨٠٠ كجم شكاير بلاستيك من إنتاج المصنع غير مدرجة عليه بيانات، بالإضافة إلى أدوات ومعدات الإنتاج.

كما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج البويات الجرانيت لإدارته مصنعًا بدون ترخيص وبدون سجل صناعي، ويستخدم في سبيل ذلك خامات إنتاج عبارة عن شكائر سبيداج مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، تم التحفظ على ١٠ شكائر بوية جرانيت وزن ١٦ كجم بوزن إجمالي ١٦٠ كجم من إنتاج المصنع، و١٣ شيكارة سيبداج وزن ٢٥ كجم بوزن إجمالي ٣٢٥
كجم، بالإضافة إلى أدوات ومعدات الإنتاج وكمية من العبوات الفارغة مدون عليها اسم المصنع.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين بواقعتى الضبط، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري