تجديد منع إقامة أسواق يومية وماشية بالغربية لمدة شهر

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا، بتجديد مد منع إقامة الأسواق اليومية وأسواق الماشية بنطاق مراكز ومدن المحافظة لمدة شهر آخر، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 26 يناير، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.وأشار محافظ الغربية، إلى أن قرار مد وتجديد استمرار حظر إقامة الأسواق شهرًا ثانيًا جديدًا، يأتى في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منع تجمعات المواطنين والاختلاط والتكدس بالأسواق.وفي ذات السياق، نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبناء على تحريات الأجهزة الرقابية، حملة اليوم الثلاثاء، على المصانع المخالفة بمركز بسيون، وتم ضبط العديد من المخالفات بمصنعين.كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، قد تلقى تقريرًا بنتائج الحملة التي أسفرت عن ضبط، صاحب مصنع لإنتاج الشكاير البلاستيك الخاصة بمصانع البويات، وذلك لإدارته مصنعًا بدون ترخيص وبدون سجل صناعي، ويستخدم في الإنتاج خامات إنتاج عبارة عن شكائر خرز بلاستيك مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، وتم التحفظ على طن خرز بلاستيك خام وكذا وزن ٨٠٠ كجم شكاير بلاستيك من إنتاج المصنع غير مدرجة عليه بيانات، بالإضافة إلى أدوات ومعدات الإنتاج.كما تم ضبط صاحب مصنع لإنتاج البويات الجرانيت لإدارته مصنعًا بدون ترخيص وبدون سجل صناعي، ويستخدم في سبيل ذلك خامات إنتاج عبارة عن شكائر سبيداج مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات، تم التحفظ على ١٠ شكائر بوية جرانيت وزن ١٦ كجم بوزن إجمالي ١٦٠ كجم من إنتاج المصنع، و١٣ شيكارة سيبداج وزن ٢٥ كجم بوزن إجمالي ٣٢٥كجم، بالإضافة إلى أدوات ومعدات الإنتاج وكمية من العبوات الفارغة مدون عليها اسم المصنع.وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرين بواقعتى الضبط، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.