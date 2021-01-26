أحمد محمد يشارك فى فيلم «تماسيح النيل»

يشارك الفنان الشاب أحمد محمد في فيلم "تماسيح النيل" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهى صناعه من تصوير مشاهده في أسوان وانتقلوا لاستكمال التصوير في ديكورات العمل بالقاهرة.وعبر أحمد عن سعادته بالمشاركة في "تماسيح النيل" والعمل مع المخرج سامح عبدالعزيز وفريق العمل من نجوم الكوميديا، مشيرًا إلى أنه يقدم شخصية مختلفة ويواصل تصوير دوره حاليًا مع فريق عمل الفيلم.وتدور فكرة فيلم "تماسيح النيل" في إطار كوميدي بين نجوم الفيلم في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان، حيث يجرى تصويره على متن إحدى المراكب النيلية.فيلم "تماسيح النيل" من بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وكريم عفيفى وويزو ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.يذكر أن أحمد محمد شارك في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد عبدالغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.