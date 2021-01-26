نائب محافظ القاهرة يزور المستشفى الوطنى بشارع الشيخ غراب

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى حدائق القبة، بزيارة مستشفى الوطني بشارع الشيخ غراب بحى حدائق القبة، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كل الأطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى حدائق القبة، بالمرور بنطاق الحى، وتفقد سيادته منافذ السلع الغذائية المتنقلة لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.