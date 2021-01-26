«المصيلحي»: إصدار 568 بطاقة تموينية للأسر الأكثر احتياجًا.. ومخزون السلع آمن

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررًا احتياجًا من المواطنين مستمر.وأشار «المصيلحي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه تم إصدار 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هناك توجيه دائم من الرئيس بشأن احتياطيات السلع وزيادتها، حتى لا يحدث في مصر ما حدث في بعض الدول الأخرى من اختفاء السلع الغذائية والتموينية.وتابع «وهذا جعل لدينا احتياطيات متوسطها 4 أشهر، ووصلنا في ظروف الجائحة إلى احتياطيت ما بين 4 إلى 6 أشهر في كل السلع، ولم يشعر المواطن أن هناك أزمة في هذه السلع التموينية، وهذا كان راجع إلى أن كل المصانع كانت تعمل بأقصى قدرة لها لو لم يتم إيقاف أي مصانع معني بهذه المنتجات».