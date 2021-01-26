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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:39 م
البورصة اليوم
البورصة اليوم
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء الانتقائية من قبل بعض المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 1.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 690.203 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق «إيجس إكس 30» بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر «إيجس إكس 50» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2365 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2354 نقطة، وصعد مؤشر «إيجس إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3378 نقطة.

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