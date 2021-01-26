6 راقصات حققن نجاحًا واسعًا ثم اختفين (صور)



يحل اليوم عيد ميلاد الراقصة المعتزلة الفنانة سحر حمدي، التي كانت تلقب بجميلة جملات الرقص الشرقي في التسعينات.



وخلال السطور التالية نرصد أشهر راقصات الرقص الشرقي المعتزلات ولا يعرف أحد أخبارهن.



- هاجر حمدي:

لقبت بالراقصة المثقفة، اسمها الحقيقي فتحية السيد أحمد النجار، وهى من مواليد مدينة طنطا عام 1924، لمعت في سينما الأربعينيات، واعتزلت التمثيل في أوائل الخمسينيات بعد زواجها، ثم عادت إليه وابتعدت مرة أخرى لتعمل في الأعمال الحرة وتتفرغ لتربية ابنها.



شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وقررت الاعتزال والبعد عن الأضواء في أواخر الفترة التي لمعت بها بعد أن قدمت 18 فيلم في ٧ سنوات، وقررت الاكتفاء بما قدمت في السينما قبل أن تنتقل إلى العمل في التجارة في محل قامت بإنشائه حين كان عمرها 29 عام.



كانت تعشق اللون الأخضر، وعرفت بأنها صاحبة خلفية أدبية كبيرة، وقارئة لأغلب كبار الكتاب، ومتحدثة بارعة تجيد إبراز ما قرأت، علاوة على أن تفكيرها كان مرتب جدًا وفي منزلها مكتبة مليئة بالكتب.



تزوجت 5 مرات، منهم الفنان كمال الشناوي التي أنجبت منه ابنها المخرج محمد الشناوي ولكنه اشترط عليها قبل الزواج اعتزال الرقص نهائيا، فوافقت وتم الزواج ليعيشا حياة سعيدة، وتنجب له ابنه الأكبر محمد، ولكن هذه السعادة الزوجية لم تستمر طويلا، بسبب غيرتها الشديدة عليه، خاصة أنه كان فى أوج تألقه الفنى، ويقضى معظم وقته فى بلاتوهات السينما، أما هى فقابعة فى منزلها بعد اعتزالها التمثيل والرقص، فتم الطلاق بينهما.



تزوجت أيضًا من المخرج فطين عبدالوهاب والمنتج والموزع يحيى إبراهيم، كما تزوجت الطبيب المعروف محمد فياض حيث سافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته، وعاشت معه خمس سنوات كاملة هناك، ثم تزوجت بالإذاعي علي عيسى فأنجبت منه عزة وعمرو، ولا يعرف احد عنها شيء بعد ذلك. يحل اليوم عيد ميلاد الراقصة المعتزلة الفنانة سحر حمدي، التي كانت تلقب بجميلة جملات الرقص الشرقي في التسعينات.وخلال السطور التالية نرصد أشهر راقصات الرقص الشرقي المعتزلات ولا يعرف أحد أخبارهن.لقبت بالراقصة المثقفة، اسمها الحقيقي فتحية السيد أحمد النجار، وهى من مواليد مدينة طنطا عام 1924، لمعت في سينما الأربعينيات، واعتزلت التمثيل في أوائل الخمسينيات بعد زواجها، ثم عادت إليه وابتعدت مرة أخرى لتعمل في الأعمال الحرة وتتفرغ لتربية ابنها.شاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وقررت الاعتزال والبعد عن الأضواء في أواخر الفترة التي لمعت بها بعد أن قدمت 18 فيلم في ٧ سنوات، وقررت الاكتفاء بما قدمت في السينما قبل أن تنتقل إلى العمل في التجارة في محل قامت بإنشائه حين كان عمرها 29 عام.كانت تعشق اللون الأخضر، وعرفت بأنها صاحبة خلفية أدبية كبيرة، وقارئة لأغلب كبار الكتاب، ومتحدثة بارعة تجيد إبراز ما قرأت، علاوة على أن تفكيرها كان مرتب جدًا وفي منزلها مكتبة مليئة بالكتب.تزوجت 5 مرات، منهم الفنان كمال الشناوي التي أنجبت منه ابنها المخرج محمد الشناوي ولكنه اشترط عليها قبل الزواج اعتزال الرقص نهائيا، فوافقت وتم الزواج ليعيشا حياة سعيدة، وتنجب له ابنه الأكبر محمد، ولكن هذه السعادة الزوجية لم تستمر طويلا، بسبب غيرتها الشديدة عليه، خاصة أنه كان فى أوج تألقه الفنى، ويقضى معظم وقته فى بلاتوهات السينما، أما هى فقابعة فى منزلها بعد اعتزالها التمثيل والرقص، فتم الطلاق بينهما.تزوجت أيضًا من المخرج فطين عبدالوهاب والمنتج والموزع يحيى إبراهيم، كما تزوجت الطبيب المعروف محمد فياض حيث سافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته، وعاشت معه خمس سنوات كاملة هناك، ثم تزوجت بالإذاعي علي عيسى فأنجبت منه عزة وعمرو، ولا يعرف احد عنها شيء بعد ذلك.

- هندية:

رقصت حوالي اثني عشرة عامًا ثم اعتزلت واختفت طويلًا حتى عادت الى الأضواء وهى محتفظة بجمالها ورشاقتها وروحها المرحة وبعينيها المميزتين، بدأت حياتها الفنية كراقصة صغيرة هربت من أهلها ثم تحولت الى فنانة استعراضية شاركت في أعمال سينمائية ومسرحية أشهرها أفلام حنفي الأبهة والنمر والأنثى واللعب مع الكبار.



كانت متزوجة من رجل الأعمال هشام السويدي الذي قتل الفنانة ذكرى وانتحر وكان يضيق عليها احيانًا خاصة عندما يطلبوها في أفراح رجال أعمال آخرين فيبدي تعاليه عليهم ورفضه أن ترقص في حفلاتهم.



وفي يوم ذهبت مع أخيها الى منزل الأسرة بعد تصالحها معهم وشعر بتعب مفاجئ وطلب كوب ماء ثم وجدته ميت امام عينها وحسب تصريحانها انها شعرت بصدمة كبيرة ورعب شديد وقالت ان الانسان يضيع في لحظة مفاجئة وقررت الاعتزال وارتداء الحجاب في عام 2000. رقصت حوالي اثني عشرة عامًا ثم اعتزلت واختفت طويلًا حتى عادت الى الأضواء وهى محتفظة بجمالها ورشاقتها وروحها المرحة وبعينيها المميزتين، بدأت حياتها الفنية كراقصة صغيرة هربت من أهلها ثم تحولت الى فنانة استعراضية شاركت في أعمال سينمائية ومسرحية أشهرها أفلام حنفي الأبهة والنمر والأنثى واللعب مع الكبار.كانت متزوجة من رجل الأعمال هشام السويدي الذي قتل الفنانة ذكرى وانتحر وكان يضيق عليها احيانًا خاصة عندما يطلبوها في أفراح رجال أعمال آخرين فيبدي تعاليه عليهم ورفضه أن ترقص في حفلاتهم.وفي يوم ذهبت مع أخيها الى منزل الأسرة بعد تصالحها معهم وشعر بتعب مفاجئ وطلب كوب ماء ثم وجدته ميت امام عينها وحسب تصريحانها انها شعرت بصدمة كبيرة ورعب شديد وقالت ان الانسان يضيع في لحظة مفاجئة وقررت الاعتزال وارتداء الحجاب في عام 2000.

- سحر حمدي:

اسمها الحقيقي هاجر محمد مصطفى من مواليد 26 يناير عام 1965، بدأت مشوارها الفني كراقصة شرقية ونافست زيزي مصطفى ونجوى فؤاد، شاركت في عدد من الأفلام بالرقص والغناء والتمثيل ومن اشهر الاغانى كانت انت ياانت وايه الاستوك ده.



اعتزلت الرقص بسبب زلزال ١٩٩٢ ووفاة والدتها حيث قالت ف أحد الحوارات الصحفية أنها اعتزلت الرقص بسبب وفاة العديد من الضحايا في زلزال 1992، قائلة: كان شعوري بالاعتزال موجودا دائما جاهزا بداخلي، بدا يداعبني ويقلق مضجعي ولكني كنت مستعدة روحانيا جاهزة لاتخاذ القرار إلى أن رحلت والدتي والذي اعتبرت رحيلها بمثابة زلزال هز كياني واقتلع جذوري وأحسست من خلاله مدى تفاهة الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى.



وأضافت: وجاء زلزال 1992 الذي هز وجدان الشعب المصري كله من فقد الأبرياء تحت الأنقاض، وساعتها قررت ضرورة الاعتزال وارتداء الحجاب والتقرب إلى الله بالتوبة عما صدر مني خلال الفترة الماضي.



وساعدتها على ارتداءء الحجاب الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام والداعية عمر عبدالكافي وظهرت في الكثير من المناظرات مع الفنانات المحجبات والمعتزلات في قناة اقرا حول ارتداء الحجاب وترك الفن للتقرب من الله.

اسمها الحقيقي هاجر محمد مصطفى من مواليد 26 يناير عام 1965، بدأت مشوارها الفني كراقصة شرقية ونافست زيزي مصطفى ونجوى فؤاد، شاركت في عدد من الأفلام بالرقص والغناء والتمثيل ومن اشهر الاغانى كانت انت ياانت وايه الاستوك ده.اعتزلت الرقص بسبب زلزال ١٩٩٢ ووفاة والدتها حيث قالت ف أحد الحوارات الصحفية أنها اعتزلت الرقص بسبب وفاة العديد من الضحايا في زلزال 1992، قائلة: كان شعوري بالاعتزال موجودا دائما جاهزا بداخلي، بدا يداعبني ويقلق مضجعي ولكني كنت مستعدة روحانيا جاهزة لاتخاذ القرار إلى أن رحلت والدتي والذي اعتبرت رحيلها بمثابة زلزال هز كياني واقتلع جذوري وأحسست من خلاله مدى تفاهة الإنسان عندما يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى.وأضافت: وجاء زلزال 1992 الذي هز وجدان الشعب المصري كله من فقد الأبرياء تحت الأنقاض، وساعتها قررت ضرورة الاعتزال وارتداء الحجاب والتقرب إلى الله بالتوبة عما صدر مني خلال الفترة الماضي.وساعدتها على ارتداءء الحجاب الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام والداعية عمر عبدالكافي وظهرت في الكثير من المناظرات مع الفنانات المحجبات والمعتزلات في قناة اقرا حول ارتداء الحجاب وترك الفن للتقرب من الله.

زيزى مصطفى:

بدأت الراقصة زيزي مصطفى، مشوارها الفني في السيتنيات، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية بفترة السبعينات، واعتزلت الرقص تمامًا بسبب ابنتها الفنانة منة شلبي، وعادت للتمثيل مرة أخرى من خلال فيلم "وش إجرام"، مع الفنان محمد هنيدي، ثم اختفت مرة أخرى عن الأنظار.

سهير زكى:

الراقصة سهير زكي، أولى الراقصات اللواتي رقصن على أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وانضمت لبرنامج أضواء المسرح، وأحيت عددا من حفلات الزفاف الهامة بينها أفراح أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى اعتزلت الفن في السبعينيات واختفت تماما عن الانظار وانقطعت اخبارها.