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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مهرجان أفلام المرأة يكرم رئيس جامعة أسوان بـ«درع إيزيس» (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:50 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، بإهدائه درع المهرجان ممثلًا في تمثال إيزيس، تقديرًا لجهوده الكبيرة في مساندة فعاليات المهرجان خلال الدورات السابقة، وحرصه علي التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وورش العمل والتدريب التي ينظمها المهرجان بمحافظة أسوان.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار اهتمام الدولة بالشباب والعمل علي تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والثقافية الذين يمثلون قادة المستقبل، فإن الجامعة تدعم المهرجان من خلال منشآتها الجديدة، حيث يوجد بها عدد 2 مسرح، صيفي ومسرح مكشوف، والمشاركة الفعالة للطلاب من خلال مواهبهم الفنية والثقافية.

وأشاد السيناريست محمد عبدالخالق، بالطفرة التي تشهدها الجامعة في عهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وخاصة المشروعات التنموية والثقافية التي تخدم الآلاف من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة.

وأشار الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، إلي أهمية دور جامعة أسوان التي كانت شريكًا أساسيًا في دعم المهرجان منذ انطلاقته الأولي بأسوان، ومؤكدًا على أن الجامعة ستكون أحد الأماكن الرئيسية لفاعليات القادمة.

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