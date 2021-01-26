وكيل تعليم الوادي الجديد في زيارة لإدارة الفرافرة التعليمية

أجرى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمقر إدارة الفرافرة التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من فيروس كورونا.والتقى الدكتور النيلى بروؤساء الأقسام بديوان الإدارة حيث أكد على ضرورة الإستخدام الأمثل للوقت والعمل على تقديم كافة سبل الدعم لابنائنا الطلاب بما يعود بالنفع عليهم وخاصة مع تلك الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.ووجه وكيل التعليم بتنفيذ عدد من المسابقات للطلاب أونلاين بمختلف المواد الدراسية وكذا الأنشطة التربوية المختلفة "عن بعد" لخلق روح المنافسة بينهم والتواصل الدائم معهم بتلك الفترة وتفعيل مجموعات التقوية وتنفيذ مراجعات نهائية لجميع المواد الدراسيةوفى نهاية اللقاء إستمع وكيل التعليم بالمحافظة لمجموعة من المقترحات مقدمة من الحضور تهدف للنهوض بالعمل والإرتقاء به.