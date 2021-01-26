فحص 1130 طلبًا لإنشاء منافذ جمعيتي ضمن «حياة كريمة»

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن إجمالي طلبات المرحلة الرابعة من مشروع «جمعيتي» وصل 5000 طلب.أضاف كمال، في تصريحات الثلاثاء، أنه تم تقسيم الطلبات إلى 1130 طلبًا وجه وزير التموين بمعاينتهم من مديريات التموين وشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أنه حال عدم توافر بعض البيانات يتم الاتصال بالعميل لاستكمال البيانات، في إطار مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن سيتم معاينة 500 طلب وفقًا للقرى الأكثر فقرًا واحتياجا طبقا لتعليمات رئاسة الوزراء.وأوضح أنه سيتم النظر في 3500 طلب، مشيرًا إلى أن الأولوية لمناطق الصعيد، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية التابعة للوزارة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.أضاف متحدث التموين أن إجمالى المنافذ المفتتحة في المشروع (3 مراحل) بلغ 5800 منفذ جاري تشغيل 400 منها في المرحلة الثالثة بعد انتهاء اجراءات التشطيب واستيلام الماكينات ودفع أموال التأمين واستيلام البضاعة، لافتًا إلى أنه بانتهائها سيبلغ عدد المنافذ المفتتحة 6200 منفذ.