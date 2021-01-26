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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يشهد التشغيل التجريبى لمستشفى كفر شكر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:22 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال توصيل الأكسجين إلى تنك مستشفى كفر شكر المركزى بعد الانتهاء من أعمال التطوير التى كانت تتم بالمستشفى منذ سنوات، وذلك لراحة وخدمة المرضى، بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والدكتور خالد عبدالنبى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعدد من نواب البرلمان.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان أن المستشفى سعة 14 سرير عناية مركزة و68 سريرًا داخليًا و42 ماكينة غسيل كلوى و28 حضانة أطفال مبتسرين وغرف أشعة مقطعية وعادية والموجات فوق الصوتية وأجهزة تحاليل ومزودة بكل الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة، مشيرا إلى أن تنك أكسجين المستشفى سعة 1000 لتر.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالبدء فورّا فى التشغيل التجريبي داخل المستشفى لاستقبال وعلاج المرضى، مطالبًا بضرورة الاهتمام برعاية جميع المرضى وتقديم كل الخدمات الصحية والطبية لهم طوال 24 ساعة،
وكان قد انتهت وزارة الصحة والسكان من تنفيذ مستشفى كفر شكر المركزي الجديد بمحافظة القليوبية، بتكلفة 220 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن تكلفة المستشفى تبلغ 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، ويشتمل المستشفى على 42 حضانة للأطفال المبتسرين، و14 سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى، ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة، ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة، منها المجاني والاقتصادي والفندقي.

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