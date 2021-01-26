وكيل تعليم الوادى الجديد يفتتح البرنامج التثقيفى «آثار بلدنا»

افتتح الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التثقيفى "آثار بلدنا"، بحضور الدكتور جمال حسن، وكيل المديرية.يأتى ذلك بالتعاون مع إدارات الاتصال السياسى، والحاسب الآلى، والتطوير بتعليم المحافظة.تدور حلقات البرنامج حول شرح تفصيلى وعروض للمناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة، واستهدف البرنامج اليوم منسوبى الإدارات التعليمية بالمحافظة.حاضر بالندوة المهندس عبدالعزيز خضر، مدير الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس أحمد إبراهيم، مدير الآثار المصرية، والأستاذ أحمد على رضوان، مفتش آثار بالخارجة.وقال الدكتور النيلى، إن البرنامج هذا البرنامج التثقيفى يجرى تنفيذه أونلاين عبر برنامج zoom نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.