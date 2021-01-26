«بيطري القاهرة» يصادر دواجن فاسدة بحي الخليفة

شن طب بيطري القاهرة حملة لمراقبة الاسواق بناء على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وبتوجيهات من الدكتور مدير الإدارة العامة للمجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية.وتشكلت لجنة من الدكتوره نڤين على مدير إدارة الخليفة البيطرية وبالتنسيق مع قسم شرطة الخليفة حيث تم ضبط كمية من الدواجن المذبوحة خارج المجازر المعتمدة في نطاق حي الخليفة وبالكشف الظاهري وجد أن الدواجن غير كاملة الإدماء والترييش وبها لزوجة في الملمس وازرقاق في بعض الأجزاء.وأشارت مديرية الطب البيطري انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام المضبوطات بمحرقة المجزر الآلى بالبساتين وذلك تنفيذا لقرار النيابة.جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمراجعة الأسواق وتشديداته على مديرية الطب البيطري بمراقبة مراكز البيع ومحلات الهايبر