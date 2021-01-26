حنين حسام تطلب زيارة استثنائية بمناسبة عيد الشرطة

طلبت الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك» من أبيها أثناء خروجها من غرفة التجديد الزيارة الخميس المقبل، لظروف استثناء الزيارات بمناسبة عيد الشرطة الـ 69.كان قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجدد حبس حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتا "تك توك" في اتهامهما بالاتجار فى البشر.وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.