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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التموين»: تطوير 535 مركر خدمة متطورًا بنهاية 2022

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:00 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ"الدستور" عن الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور في 26 محافظة، في إطار خطتها لتطوير 535 مركزًا ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي بنهاية 2022.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه المراكز تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير المكاتب على مستوي الجمهورية لتحسين مستوي الخدمة المقدم للمواطنين، ويتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب آلي وتوفير استراحات للمواطنين، ومراوح ومبردات مياه وكل الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين، وفقًا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.
وأضاف معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضًا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث إن الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية في مختلف المجمعات وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريص على تطوير كل الخدمات في المؤسسات بالدولة من أجل راحة المواطن.

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