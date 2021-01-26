استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.44 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع، وسجل سعرالفرنك السويسري 17.68 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، وسجل سعرالريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي 51.74 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.