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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الادعاء والدفاع.. أطراف وسيناريوهات وأهداف محاكمة ترامب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:23 م
محاكمة ترامب
محاكمة ترامب
مروة عنبر
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يتساءل الكثيرون عن جدوى مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انتهاء ولايته، وخاصة وسط إصرار الحزب الديمقراطي تمرير لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ واستكمال الإجراءات، إلا أن هناك دافعا قويا من المضي قدما في ذلك وهو قطع الطريق نهائيا على ترامب في الترشح مجددا للرئاسة 2024 أو توليه أي منصب سياسي في الولايات المتحدة إذا تمت إدانته بالفعل.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي كل الأطراف والسيناريوهات المستقبلية لعملية محاكمة ترامب والتي ستبدأ في مجلس الشيوخ الشهر المقبل.

- إرسال لائحة المساءلة للشيوخ

وارسلت رئيس مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسي، مادة الاتهام تهمة التحريض المنصوص عليها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، فيما وجه المسئولون الديمقراطيون الاتهام في قاعة التماثيل الوطنية، حيث كان مثيرو الشغب قبل أسابيع يسيرون وهم يلوحون بأعلام ترامب.

وقرأ جيمي راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند ومدير المساءلة الرئيسي، مادة المساءلة في غرفة الشيوخ.

- بنود لائحة الاتهام

- قبل الجلسة المشتركة للكونجرس التي عقدت في 6 يناير 2021، لفرز أصوات الهيئة الانتخابية، أصدر الرئيس ترامب بشكل متكرر بيانات كاذبة تؤكد أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت مزورة، ولا ينبغي قبولها من قبل الشعب الأمريكي أو مصادقتها من قبل الدولة، أو المسؤولين الفيدراليين.

- قبل وقت قصير من بدء الجلسة المشتركة، كرر الرئيس ترامب المزاعم الكاذبة لحشد بالقرب من البيت الأبيض، وألقى عن قصد تصريحات للجمهور شجعت وأدت في المستقبل إلى أعمال غير قانونية في مبنى الكابيتول.

- قام أنصار ترامب بخرق وتخريب مبنى الكابيتول بشكل غير قانوني، وانخرطوا في أعمال عنف ومدمرة ومثيرة للفتنة، بما في ذلك قتل ضابط إنفاذ القانون.

- عرّض الرئيس ترامب أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها الحكومية للخطر بشكل كبير، وهدد سلامة النظام الديمقراطي، وتدخل في الانتقال السلمي للسلطة، وعرض للخطر تكافؤ الفروع الحكومية، وبمثل هذا السلوك، يؤمر الرئيس ترامب بالمساءلة والمحاكمة، والعزل من المنصب، والتنحية لتولي منصب في الولايات المتحدة.

- من هم فريق الادعاء والدفاع خلال المحاكمة؟

هناك 9 نواب ضمن فريق الادعاء على ترامب والذين عينتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهم من حملوا لائحة الاتهام للشيوخ، وجاء على رأسهم ستيسي بلاسكيت، وجو نيجوز من عرق أسود،وخواكين كاسترو من أصول لاتينيةن وتيد ليو آسيوي، وديفيد سيسيليني وهو يهودي مثل رئيس الفريق جايمي راسكين.

وليس معلوما حتى الآن عن فريق ترامب الدفاعي إلا اسما واحدا وهو رئيس الفريق المحامي باتش باورز.

- متى تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ؟

وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة فور استلام مادة الاتهام، لكن قادة مجلس الشيوخ وافقوا على تأجيل مناقشتها لمدة أسبوعين، مما أتاح الوقت لجو بايدن لتأكيد تعيين حكومته، والبدء في متابعة جدول الأعمال التشريعي.

وسيمثل مجلس النواب الإدعاء، بينما يمثل الشيوخ هيئة المحلفين حيث تدار حيثيات المحاكمة.

و يجب على فريق ترامب القانوني تقديم إجابة على البنود بحلول 2 فبراي، وهو نفس اليوم الذي يجب على مديري مجلس النواب تقديم موجز ما قبل المحاكمة.

ومن المقرر أن يصدر تقرير ترامب قبل المحاكمة في 8 فبراير، وأمام مجلس النواب حتى 9 فبراير للنقض، مما يسمح ببدء المحاكمة.

- ما هي التهم التى يواجهها ترامب؟

يواجه الرئيس السابق تهمة التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، على تصريحاته في تجمع حاشد قبل أن يشن أنصاره الهجوم على مبنى الكابيتول الذي قتل فيه خمسة أشخاص.

و عقد مجلس النواب مساءلة لترامب عن "الجرائم والجنح الجسيمة" في 13 يناير، بعد أسبوع من الهجوم كان التصويت النهائي 232 مقابل 197، مع انضمام 10 جمهوريين إلى الديمقراطيين.

-من سيدير محاكمة ترامب؟

أشرف رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، على محاكمة ترامب الأولى في فبراير 2020.

و ينص الدستور فقط على أن رئيس المحكمة العليا يجب أن يترأس محاكمة الرئيس الحالي، مما يترك العلماء منقسمين حول من يجب أن يقود الغرفة خلال الإجراءات هذه المرة.

إذا رفض روبرتس الرئاسة، فمن المرجح أن تقع المهمة على عاتق رئيس مجلس الشيوخ نائب الرئيس كامالا هاريس.

و في حال فضلت عدم الانخراط في الإجراءات، التي تتداخل مع الأسابيع الأولى لها في وظيفتها الجديدة، فقد تقع الوظيفة على عاتق باتريك ليهي، السناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت، وهو منصب تقرره الأقدمية.

ومن غير معروف إلى متى تستمرمحكامة ترامب، لكن من المتوقع أن تكون أسرع بكثير من محاكمة العزل الأخيرة ربما مسألة أيام، وليس أسابيع.

-إمكانية إدانة ترامب

هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب كما هو الحال مع أول محاكمة لعزله، يرى العديد من الجمهوريين أن ذلك غير مرجح.

فقط ميت رومني تجرأ على كسر القاعدة في المرة الماضية، ومن المتوقع أن يفعل ذلك هذه المرة، فإن الأمر يتطلب 17 جمهوريا للانضمام إلى جميع الديمقراطيين الخمسين لإدانتهم.

مع ذلك، أدى تناقض ماكونيل العلني بشأن تصويته إلى بعض التكهنات بأنه إذا كان سيشير إلى دعم الإدانة، فيمكنه توفير غطاء لمزيد من الانشقاقات.

وإذا أدين ترامب، فلن تكون هناك عواقب فورية لأنه ترك منصبه بالفعل ومع ذلك، يمكن للمشرعين إجراء تصويت آخر لمنعه من الترشح مرة أخرى.

وستكون هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة، لمنعه من تولي أي منصب شرف أو ثقة في ظل الولايات المتحدة، مما يحول دون ترشحه للبيت الأبيض في عام 2024.

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