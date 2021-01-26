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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المؤسسات الحكومية بدندرة والمحروسة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:38 م
حازم عمر
حازم عمر
قنا: إسلام البكري
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أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا جولة تفقدية موسعة بقريتي دندرة والمحروسة التابعتين لمركز ومدينة قنا للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رافقه خلال جولته المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولي البيئة وشئون المجالس وخدمة المواطنين.

شملت جولة نائب المحافظ المرور على الوحدات المحلية للقريتين للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين واضعي اليد على أملاك الدولة وللوقوف على حجم الخطوات التي اتخذتها تلك الوحدات فيما يتعلق بتنفيذ البنية المعلوماتية بالمراكز التكنولوجية التابعة لها بما يتماشى مع خطط التنمية نحو التحول الرقمي.

كما شملت الجولة المرور على عدد من الطرق الداخلية والترع والمصارف المائية والوحدات الصحية ومنافذ البيع بهدف الوقوف على حجم الاحتياجات بتلك القطاعات التي قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وإدراج تلك الاحتياجات ضمن خطط التنمية المزمع تنفيذها.

وأكد عمر أنه لم يعد هناك أولوية في الاهتمام بالمدينة على حساب القرية في ظل القيادة السياسية الحالية والتى وضعت على عاتقها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء بكافة القري والنجوع المصرية من خلال العديد من المبادرات التي تم ويجري تنفيذها مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود للتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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