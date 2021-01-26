خلافات أسرية تدفع عاملا لقتل زوجته بالجيزة

تناقش مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، شهود العيان في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية بينهما.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لاعتداء على يد زوجها عامل بسبب خلافات أسرية بينهما، ووجهت والدتها اتهاما لزوج ابنتها، بالاعتداء عليها مما أسفر عن مفارقتها الحياة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.