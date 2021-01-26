شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، للنواب: إن «فيما يخص الأوضاع في ليبيا نتابعها عن كثب، والقاهرة لها إسهامها منذ اتفاق الصخيرات، ندعم كل الجهود الرامية للاستقرار والأمن والحفاظ على المؤسسات الليبية، حتى لا تصبح ملاذًا للتنظيمات الإرهابية، وكان لزامًا علينا أن يحدد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخط الأحمر، وأدى ذلك إلى وقف الصراع والاقتتال، وتفعيل الاتفاقيات الدولية متمثلة في صيغة برلين وما تلاها».وأضاف «شكري»، في رد على تساؤلات مجلس النواب اليوم الثلاثاء: «هناك حوالي 6 ملايين لغم في مناطق يتضرر منها أهلنا في مطروح وغيرها، القوات المسلحة أنفقت أموال باهظة، واستطاعت أن تخلي مناطق عديدة حماية لأراوح المواطنين، ما زلنا نطالب دول محاربة في الحرب العالمية الثانية أن تقر بمسئولياتها القانونية وليس الأدبية فقط، ولكن نجد أن تلك الدول لم توف بتعهداتها، ولكن القوات المسلحة تبذل جهودًا كبرى وأموالًا باهظة لإزالتها حماية لأرواح المصريين».