«التضامن»: افتتاح أول مطعم بيتزا لذوى الإعاقة فى أبريل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم افتتاح أول مطعم بيتزا لذوى الاعاقة فى أبريل المقبل، موضحة أن القيادة السياسية والحكومة بشكل عام والمجتمع المدنى، بدأت بتمثيل ذوى الإعاقة فى إعداد الدستور.وأضافت القباج فى تصريحات صحفية أن 60% من خدمات الإعاقة تكمن فى الوزارة، لافتة إلى أن هناك 640 كيان مؤسسي لذوي الهمم سواء مغلقة أو موسسات مفتوحة وتقديم علاج طبيعى.ولفتت إلى أنه تم إنشاء وحدة تشغيل لذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم عمل موقع الكترونى للأشخاص الباحثين عن الوظائف من ذوى الإعاقة.وناشدت القباح جميع المؤسسات بحفظ الحقوق التأمينية لذوى الإعاقة لتحقيق حماية تأمينية لهم، وأن يكون لكل فرد منهم رقم تأميني، موضحة أن الصندوق القومى للإعاقة سيوفر تمويل لجميع المبادرات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن هناك حملة لتوفير السماعات لذوى الإعاقة فى سن مبكر.جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية لتدريب وتشغيل 30 شابًا وشابة من ذوي الهمم.