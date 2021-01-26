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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يزور مركز صحة القبة للتأكد من توفر الأكسجين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:09 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي
مصطفى عبدالله
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قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى حدائق القبة، بالمرور بنطاق الحى، وقام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بزيارة مركز صحه كوبرى القبة، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية،  والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

واستمع نائب محافظ القاهرة لشكوى مواطن يحتاج إلى إجراء عملية، وتم التنسيق لنقله إلى مستشفى جيهان بحى الزاوية الحمراء لإجراء العملية.

كما قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، بحضور رئيس حى حدائق القبة بالمرور بنطاق الحى، وتفقد نائب محافظ القاهرة منافذ السلع الغذائية المتنقلة لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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