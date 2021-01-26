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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الشركة المصرية لتجارة الجملة تقيم 3 مولات بـ 384 مليون جنيه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
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كشف الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعمل على إقامة 3 مولات كبري في محافظتي الجيزة والقاهرة، وذلك بمساحة إجمالية تصل إلى 18 ألف و340 متر مربع بتكلفة إجمالية 384 مليون جنيه.

وقال رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، في تصريحات لـ "الدستور"، أنه سيتم إقامة مول في مدينة 6 اكتوبر على مساحة 5600 متر، وبتكلفة 100 مليون جنيه، ومخطط افتتاحه في شهر سبتمبر من العام الجاري، ومول في مدينة الشيخ زايد على مساحة 5640 متر بتكلفة 84 مليون جنيه.

واضاف "عاطف" أنه سيتم إقامة مول في العبور على مساحة 7100 متر بتكلفة 200 مليون جنيه ومخطط افتتاحه في 2023، كما أنه سيتم خلال العام الجاري افتتاح 6 مشروعات تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة خلال العام الجاري بتكلفة إجمالية 48 مليون جنيه.

وأوضح أنه في محافظة الأقصر سيتم افتتاح سوبر ماركت مصطفي كامل على مساحة 450 متر بتكلفة 17 مليون جنيه، ومول العقاد في محافظة أسوان على مساحة 460 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، وماركت التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر على مساحة الف متر مربع بتكلفة 7 ملايين جنيه.

واستكمل أنه سيتم افتتاح ماركت أبو رمات في البحر الأحمر على مساحة 450 متر مربع بتكلفة 5 ملايين جنيه، وماركت الغانم في أسيوط على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 4.3 مليون جنيه، إضافة إلي ثلاجة بحمولة 100 طن في محافظة قنا بتكلفة 4.7 مليون جنيه.

وأشار الي أنه سيتم أيضا استلام نحو 500 سيارة ضمن مشروعين سيارات المنافذ التسويقية وسيارات تحيا مصر، حيث أنه تم تشغيل 59 سيارة سلع غذائية متنوعة ضمن مبادرة تحيا مصر بحمولة 5 طن لعدد 35 سيارة ونحو 24 سيارة حمولة 1.5 طن، إضافة إلي 86 سيارة منافذ تسويقية للشباب بحمولة 1 طن وذلك بتمويل من صندوق المساعدات الأجنبية.

ولفت إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بفتح 51٪ من إجمالي منافذ جمعيتي، منها فتح 2723 فرع لجمعيتي في الجيزة ومحافظات الصعيد، وأنه تم ميكنة 314 موقع تابع للشركة وذلك ضمن التوجه الرئاسي لمكينة جميع الجهات الحكومية، وهي موزعة كالتالي 15 إدارة تابعة للشركة، و198 فرع جملة، و100 فرع تجزئة، ومصنع تعبئة السكر.

وعن حجم المخزون الاستراتيجي للشركة من السلع التموينية، أكد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الاحتياطي من السلع يكفي من 3 إلى 6 اشهر وذلك لفروع جمعيتي وبقالي التموين.

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