صحة كفر الشيخ: بدء تطعيم الأطقم الطبية فى مستشفى بلطيم

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن أنه تم البدء اليوم في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس الكورونا المستجد وذلك بمستشفى بلطيم المركزى.وأكدت وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفي إطار الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، وخصوصا الأطقم الطبية الذين هم على خط المواجهة مع هذا الوباء.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.