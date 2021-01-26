طلب عاجل من وزارة المالية بشأن توريد المبالغ المالية لصندوق المهن الطبية

شددت وزارة المالية في كتاب دوري حمل رقم 8 لسنة 2021، على ضرورة الالتزام بتوريد المبالغ المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ضمن حساب الصندوق الخاص بالبنك المركزي.ويأتي ذلك وفقًا للقانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.