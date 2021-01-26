محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة تقييم رؤساء الوحدات القروية بالداخلة

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لجنة تقييم أداء رؤساء الوحدات القروية بمركز الداخلة، وذلك إستكمالاََ لسلسة اللقاءات التي يتم عقدها لتقييم أداء رؤساء القرى على مستوى المحافظة.وتم عقد لقائين منفصلين بحضور الدكتور نبيل حنفى رئيس المركز، إحداهما بمدينة موط والآخر بقرية القصر وضم كل منهما رؤساء 9 وحدات قروية للتيسير والتخفيف على رؤساء القري النائية.وجرى عرض وتقييم ما تم من إنجازات وأهم المشروعات والخدمات التي تم تقديمها للمواطنين وأوجه التطوير بقري المركز كما يشمل التقييم الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القري وذلك فى إطار منظومة التقييم والإختيار التي تعتمدها المحافظة لإختيار أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.