رئيس مصلحة الدمغة: بدء التداول التجريبي لـ «باركود» المصوغات الذهبية

أكد اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، في تصريح لـ "الدستور" أنه سيتم اعتبارا من الغد بدء التداول التجريبي لمشروع الباركود من الجهة الاختبارية، ضمن المشروع القومي لدمغ المصوغات والمشغولات الذهبية بالليزر أو التكويد بالليزر.وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد كشف أن المشروع يهدف للوصول بصناعة الذهب في مصر إلى العالمية، وحمايتها من الغش والتقليد ويقوم التكويد بالليزر على وضع رقم لكل قطعة ذهبية بشكل متسلسل لا يُرى بالعين المجردة أو العدسة المكبرة، ويحتوى على عيار، ووزن، وصورة القطعة الذهبية، وكذلك اسم الشركة أو المصنع أو الورشة التي انتجتها ويتم قراءة هذا الرقم المتسلسل من خلال جهاز QR.