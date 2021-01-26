استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب سلفيت

استشهد اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب سلفيت.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن فتى (17 عاما) من قراوة بني حسان استشهد إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده على أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب سلفيت.وكان جنود الاحتلال قد تركوا الفتى المصاب ينزف على الرصيف، بعد إصابته بعدة رصاصات، ولم تقدم له الإسعافات الأولية، ما أسفر عن استشهاده على الفور.