محافظ مطروح ومدير الأمن يضعان أكاليل الزهور على نصب شهداء الشرطة

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء شريف معوض قائد المنطقة الغربية بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة وذلك في فرق الأمن بمرسى مطروح بالإضافة إلى الموسيقى العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فِداءً ودفاعًا عن أمن مصر وإستقرارها.وقدم محافظ مطروح التهنئة إلى اللواء عماد كدوانى مدير أمن مطروح ولقيادات الشرطة بالمحافظة فى عيدهم 69.وأكد محافظ مطروح على أن تضحية رجال الشرطة فى محافظة الإسماعيلية فى 25 يناير عام 1952 ضد قوات الاحتلال الإنجليزى حِفاظًا على أمن الوطن ستظل ذكرى عطره على قلوب المصريين، وأن المصريين جميعًا من القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الشرفاء دائمًا يدًا واحدةَ يدافعون عن وطنهم ويضحون بأرواحهم ودمائهم من أجل الحفاظ على أمنه وإستقرارهوأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة الي اللواء عماد كدوانى مدير أمن مطروح تقديرا لجهود وتضحيات رجال الشرطة البواسل.