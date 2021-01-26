رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر واستخراج شهادة المخالفات

يحرص الكثير من المواطنين على استخراج شهادة المخالفات المرورية والاستعلام عن مخالفات المرور عن بعد بدون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور التابعين إليها والاختلاط بالمئات من المواطنين في الوقت الذي تنتشر فيه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تطبيقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من التعرض للإصابة، في الوقت الذي وفرت فيه وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق مخالفاتي خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج شهادة المخالفات أونلاين.

الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر

وترصد " الدستور " خطوات استعلام عن مخالفات المرور للسيارات عبر موقع وزارة الداخلية في إطار حرصنا على تقديم خدمة أفضل لمتابعينا ضمن خدماتنا المتنوعة، من خلال اتباع السطور التالية:-

تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية ( هنا).

اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.

ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها. تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات "مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات". اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.

تنقل إلى صفحة إدخال البيانات. ادخل رقم اللوحة المرورية. اضغط استعلام المخالفات المرورية.

كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

‏‎1ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة (هنا).

‏‎2ـ الضغط على أيقونة التظلمات.

‏‎3ـ اختيار تظلمات رخص المركبات.

‏‎4ـ كتابة الرقم القومي، والضغط على تفاصيل المخالفة.

‏‎5ـ تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

‏‎6ـ تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».

‏‎7ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها اضغط موافق.

‏‎8ـ تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم اضغط على إرسال الطلب. ‏

‎9- تظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.

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