سامح شكرى: لن نفرط.. ومصر قادرة على حماية حقوقها المائية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «ملف سد النهضة هى القضية الأولى ولها أولوية مطلقة، والتنسيق يومي بين كل الأجهزة»، مضيفًا: أن «المفاوضات طالت بالفعل، ومصر تفهمت الأمور وتتناغم مع الجميع في التعاون والتنسيق، ونعتبر إثيوبيا دولة صديقة، وأن نسير في مفاوضات تراعي مصالح الجميع».وتابع «شكري»، خلال الرد على تساؤلات الأعضاء في الجلسة العامة لجلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء: «لكن للأسف إثيوبيا حتى الآن لا تراعي المصالح، ولكن سنظل نعمل جاهدين ووصلنا إلى اتفاق متوازن مع إثيوبيا من خلال الوسيط الأمريكي، ولكن أديس أبابا رفضت التوقيع، وتم عقد جلسة لمجلس الأمن حتي يكون واضحًا أمام المجتمع الدولي عدالة الموقف المصري، وفي نهاية الأمر لن يتم التفريط في مصالح مصر المائية، والدولة المصرية لديها القدرة على حمايتها».وواصل: «نُطالب الشركاء في إثيوبيا عدم فرض الأمر الواقع واحترام حقوق مصر، لأن مصر دولة كبيرة لا يفرض عليها سياسية الأمر الواقع، ولن نقبل بأي خطوات أحادية».