ولي العهد البحريني: الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا راسخة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب الملك ولي العهد البحريني، أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البحرين والولايات المتحدة تستند إلى أسس قوية وراسخة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير سلمان بن حمد، للفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وأشار إلى الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.