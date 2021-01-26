برلمانية عن الختان: انتهاكً صارخً لكرامة المرأة

أيدت سمر سالم، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة لعقوبة ختان الإناث، الصادرة من مجلس الوزراء، ومن المُقرر مناقشتها خلال الجلسة العامة بالمجلس خلال الفترة المُقبلة.وأكدت في بيان لها، أن جريمة ختان الإناث ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد جذورها لسنوات طويلة، حيث طرأت على المجتمع وفقًا للعادات والتقاليد والثقافة المجتمعية، لافتة إلى أن أغلب الأسر يعتقدون أن ممارسة هذه الجريمة تُحافظ على عفة وشرف البنت، ولكن كل هذه المُعتقدات خاطئة ولا بد أن يتم تصليحها على مر العصور المقبلة.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الختان الجديد يُشدد على منع ختان الإناث، من خلال تغليظ العقوبة التي تصل للحبس بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختان لأنثى، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات حال أفضى لعاهة مستديمة.وشددت على دور الحكومة في تشديد الرقابة على العيادات والمستشفيات التي يتم من خلالها إجراء مثل هذه الجرائم، خاصة أنها تُعتبر انتهاكًا صارخًا لكرامة وحقوق الأنثى وحان الوقت الأن لمكافحتها.