رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية عن الختان: انتهاكً صارخً لكرامة المرأة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:34 م
سمر سالم عضو مجلس
سمر سالم عضو مجلس النواب،
عائشة حسن
طباعة
أيدت سمر سالم، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة لعقوبة ختان الإناث، الصادرة من مجلس الوزراء، ومن المُقرر مناقشتها خلال الجلسة العامة بالمجلس خلال الفترة المُقبلة.

وأكدت في بيان لها، أن جريمة ختان الإناث ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد جذورها لسنوات طويلة، حيث طرأت على المجتمع وفقًا للعادات والتقاليد والثقافة المجتمعية، لافتة إلى أن أغلب الأسر يعتقدون أن ممارسة هذه الجريمة تُحافظ على عفة وشرف البنت، ولكن كل هذه المُعتقدات خاطئة ولا بد أن يتم تصليحها على مر العصور المقبلة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الختان الجديد يُشدد على منع ختان الإناث، من خلال تغليظ العقوبة التي تصل للحبس بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختان لأنثى، والسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات حال أفضى لعاهة مستديمة.

وشددت على دور الحكومة في تشديد الرقابة على العيادات والمستشفيات التي يتم من خلالها إجراء مثل هذه الجرائم، خاصة أنها تُعتبر انتهاكًا صارخًا لكرامة وحقوق الأنثى وحان الوقت الأن لمكافحتها.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري