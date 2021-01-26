«الصحة العالمية» تعرض مستجدات كورونا غدًا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عن بعد- عن طريق الفيديو- حول تطورات جائحة «كوفيد-19» في الإقليم، ولقاحات «كوفيد-19».يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.