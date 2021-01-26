وزير الخارجية: حريصون على العلاقة مع أمريكا على أساس عدم التدخل في شئوننا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لها علاقة استراتيجية وعسكرية قوية مع أمريكا، مؤكدًا: «نحن نحرص على تلك العلاقة مع وضع أسس تلك العلاقة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي».وأكد «شكري»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن «مصر دولة لها سيادة بعيدًا عن كافة الأمور، وتظل المصالح المشتركة هى التي تحكم تلك العلاقات»، مضيفًا: «نتعامل مع ادارة الرئيس بايدن بكل احترام ولا يمكن إغفال علاقات مصر مع كل دول العالم، ويأتي هذا التوازن من أجل تحقيق مصالح مصر والاستقرار في المنطقة».