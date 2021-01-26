محافظ الوادي الجديد يخصص ورشة لأحد الشباب من ذوي الهمم بالداخلة

أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتجربة أحد شباب مركز الداخلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في تحدي إعاقته واستغلال مهاراته في إقامة مشروع خاص به لإصلاح الدراجات النارية. جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمركز يرافقه السيد نبيل حنفى رئيس المركزوأكد الزملوط علي تقديره البالغ ودعم المحافظة الكامل لهذه النماذج من الشباب المكافح الملهم، الذي يضرب أروع الأمثلة في تحدي العقبات المختلفة للبحث عن فرصة عمل لتطوير ذاته ومجتمعه.وكلف المحافظ الوحدة المحلية بتوفير مقر بديل مناسب للورشة الحالية، لمساعدة الشاب علي التوسع فى عمله وزيادة دخله.