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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الزراعة: أقول للفلاح المصري إحنا تحت أمرك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:50 م
السيد القصير
السيد القصير
المنيا ـ على حسين
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قال السيد القصير وزير الزراعة إن الأعوام الستة الماضية شهدت دعمًا في محدود فى مجال الزراعة ومنها المشروعات الزراعية المختلفة والمزارع السمكية والإنتاج الحيوانى وترشيد الرى. وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي لاستزراع الأراضى وتعدد مصادر المياه من جوفية ومحطات وآبار، وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستكون مبشرة على الإنتاج الغذائى فى مصر.

ولفت إلى أن تعظيم موارد المياه يدخل فى إطاره مشروع تبطين الترع والمساقى، حيث وجه الرئيس بتبطين 20 ألف متر، وهو الأمر الذى يساعد فى تطبيق نظم الرى الحديث، واستخدام شبكات الري الحديثة والزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر، وكلها تؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه. 

وأوضح أننا أضفنا للرقعة الزراعية 600 ألف فدان، مشيدًا بما يقدمه الفلاح المصرى والذى نقول له: نحن تحت أمرك، وسنقدم لكم المزيد من الدعم سواء فى الطرق الحديثة فى الزراعة والرى أو دعم المشروعات الجديدة وفتح أسواق جديدة لهم، ووجه الشكر للمستثمرين فى مصنع القناة لسكر البنجر وسيبدأ بارتفاع معدل الإنبات فى البنجر، وقال: إن الفدان ينتج ما بين 30 إلى 35% بنسبة حلاوة مرتفعة.

فيما قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى: مشروع تبطين الترع وصلنا إلى 860 كيلو بمعدل 10 كيلو يومى، وهذا لا يكفى، وبعد طرح المشروعات الجديدة هنوصل لمعدل أكبر من ذلك 15 أو 20، وفى يونيو 22 سوف ننتهى من أول 7 آلاف كيلو كما وعدنا وفى نهاية يونيو هذا العام هننتهى من 2500 كيلو والباقى سوف يتم الانتهاء منه على 3 سنوات.

وقال إن الشعب المصرى كله يتابع المشروع وهو عينى عليه فى حال وجود أى مشكلات، ولفت قائلًا إنه سيتم تطوير مساقى الفلاحين، وقال إن المسافر التى سيتم تطويرها سوف يقدم للفلاحين حساس الرطوبة لقياس رطوبة التربة بحيث يعرف إذا كانت الأرض تحتاج إلى رى أو لا، وهو حساس يديو وهناك نوع آخر يعمل على الموبايل. 

وقال إنه لو تم تنفيذ المنظومة كاملة فسوف تسهم فى زيادة المنتج وتحسين حالة الفلاح، وقال إن التحدى الأساسى فى تبطين الترع هو القمامة والحفاظ عليها، وأوضح أن تطوير الترع داخل الكتل السكنية سوف يتم عمل سور للحفاظ على الأطفال وشكل الجمال، وذلك فى كل الترع الجديدة بداخل الكتل السكنية بارتفاع 75 مترًا. 

وقال: نحن نريد أن ننهض بالمواطن، وأكد لدينا عجز 3 مليارات متر مكعب فى مياه الشرب، ولقد طرحت ذلك على مجلس النواب، وإن ما ينتج من ترشيد مياه الرى طبقًا للنظم الحديثة سوف يسهم فى توفير المياه بشكل كبير.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمصنع القناه للسكر بملوى جنوب محافظة المنيا بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والذى قال إن مصنع القناة هو أكبر مشروع فى الشرق الأوسط ويقام على مساحة 240 ألف فدان وينتج 900 ألف طن سنويًا، وسوف تبدأ مرحلته الأولى قريبًا بطاقة 36 ألف طن، ويعمل فيه 5 آلاف من العاملين فى الإنشاءات والزراعة، وأضاف أن عائد المصنع سوف يعود بالفائدة والخير ليس فقط على المنيا وإنما على الشعب المصرى كله.

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