إقامة معرض «جواهراجية مصر» بمشاركة دولية في ديسمبر

كشف اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ "الدستور"، أن المصلحة بصدد تجهيز معرض "جواهراجية مصر" في ديسمبر المقبل علي مدار ثلاث أيام، بمشاركة دولية موسعة من شركات أجنبية ومصرية عالمية بمتابعة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قد طالب جميع الصناع في مجال الذهب بضرورة عمل "لوجو" للورشة، أو المصنع الخاص بالمصنع حتى يتم تطبيق "لباركود" الخاص بكل شركة، ومعرفة إنتاج كل شركة، وبعد الاتفاق بين الشركات سيتم معرفة خلال ستة أشهر كل قطعة ذهب في السوق تتبع أي مصنع.