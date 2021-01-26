رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقامة معرض «جواهراجية مصر» بمشاركة دولية في ديسمبر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:15 م
اللواء عبد الله منتصر
اللواء عبد الله منتصر
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ "الدستور"، أن المصلحة بصدد تجهيز معرض "جواهراجية مصر" في ديسمبر المقبل علي مدار ثلاث أيام، بمشاركة دولية موسعة من شركات أجنبية ومصرية عالمية بمتابعة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قد طالب جميع الصناع في مجال الذهب بضرورة عمل "لوجو" للورشة، أو المصنع الخاص بالمصنع حتى يتم تطبيق "لباركود" الخاص بكل شركة، ومعرفة إنتاج كل شركة، وبعد الاتفاق بين الشركات سيتم معرفة خلال ستة أشهر كل قطعة ذهب في السوق تتبع أي مصنع.

موضوعات متعلقة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري