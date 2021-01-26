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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بزعم تسفيرهم للخارج.. حبس أردنى نصب على المواطنين بالإسماعيلية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:37 م
حبس
حبس
مصطفى دياب
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قررت نيابة الإسماعيلية، حبس "م أ. س. ر"، يحمل الجنسية الأردنية، لمدة 4 أيام على ذمة قضايا نصب على عدد من مواطني محافظة الإسماعيلية، بعدما أوهمهم بقدرته على سفر عدد من الشباب إلى دولتي الإمارات وألمانيا وتوفير فرص عمل لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب فى تحرير المواطن الأردني من خاطفيه عقب اختطافه من مدينة القنطرة غرب واحتجازه داخل شقة بالقاهرة، بسبب خلافات مالية بين الأردني والخاطفين، كما ألقت القبض على مرتكبي الواقعة عقب تحريره.

وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها المقدم هيثم الهيتامي، رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، فى المحضر رقم 310 لسنة 2021، عن قيام المواطن الأردني بالنصب على عدد من الشباب فى محافظة الإسماعيلية، بإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات وأوراق سفرهم إلى الإمارات وألمانيا وتوفير فرص عمل لهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية، حصل عليها، ولم يف بوعده للشباب وفشل الشباب فى استرداد أموالهم، لذلك قررت النيابة العامة حبس المواطن الأردني على ذمة قضايا النصب التي سبق وأن قدم الضحايا، بلاغًا للنائب العام ضده.

وأكد الخاطفون في تحقيقات النيابة، أن المواطن الأردني حصل منهم على مبالغ مالية مقابل تمكينهم من السفر إلى الإمارات وألمانيا وتوفير فرص عمل لهم، لكن لم يف بوعده لم يتمكنوا من استرداد أموالهم، لذلك قررت احتجازه للضغط عليه لاسترداد أموالهم.

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