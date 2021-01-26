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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تقرير: جالطة سراي يصر على ضم مصطفى محمد من الزمالك
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:12 م
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عاد الحديث مجددًا عن مصير مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، واهتمام نادي جالطة سراي التركي بضمه، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.
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