«الأوقاف»: 3 شباب من حملة الدكتوراه في الإدارة الإشرافية بالديوان العام

اعتمد وزير الأوقاف ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة، وهم:1- د سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة.2- د عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى.3- د أحمد عبد الهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب - مديرًا لإدارة الشؤون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية.وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الثلاثاء، أن ذلك يأتي ضمن خطتها للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلون على الدكتوراه مفاصل العمل القيادي والدعوي والإشرافي، وفي بناء على لجان المقابلات التي عقدت بالديوان العام للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب في العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام.